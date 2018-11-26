'Ayı'p ettiniz

Yurdum insanı bu yıl ayılardan çok çekti! 13 Temmuz'da Bursa'da meydana gelen olay tüyler ürpertti. Mudurnu'da yaşayan Ayşe Yardımcı (78), mantar toplamak için ormana gitti. Ayı saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Orman ve Şu İşleri Bakanlığı 9. Bölge Müdürlüğü Milli Parklar Bolu Şube Müdürlüğü (DKMP) ile Mudurnu Tarım İlçe Müdürlüğü, Ayşe Nine'yi öldüren ayı hakkında yakalama kararı çıkartılmasına karar verdi. Katil ayının yakalanmasının ardından itlaf edileceği belirtildi. Doğu Karadeniz Bölgesi de ayılar yüzünden diken üstündeydi. Gümüşhane'de çobana saldıran, Trabzon'da büyükbaşları telef eden ayılar yüzünden halk evden çıkamaz hale geldi. Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Orman Fakültesi Yaban Hayatı Ekolojisi ve Yönetimi Bölümü öğretim görevlisi Prof. Dr. Şağdan Başkaya, ayıların insan yiyecek hale geldiğini belirtti. "Bu hayvanların avlatılması şart" dedi.
Kasım ŞAHİN
Kasım ŞAHİN
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