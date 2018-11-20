Dünya Çocuk Hakları Günü, 1940'larda ortaya çıkan "çocuk haklarını savunma, öğretme ve bilinçlendirme" hareketi olarak bilinen ve evrensel olarak kutlanan bir kutlama günüdür. Evrensel olarak tüm dünya ülkelerinde kutlanmakta ve çocuk haklarına yönelik çeşitli etkinlikler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmektedir. Günümüzde her yıl 20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

ÇOCUK HAKLARI NEDİR?

Çocuk hakları, kanuni veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğduğu andan itibaren sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, yaşama, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma hakları olarak belirlenen evrensel kavramdır.