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  • 20.11.2018 12:59

nedir? 1989 yılında kabul edilen ?

bugün kutlanıyor. Birleşmiş Milletler tarafından 1989 yılında kabul edilen Dünya Çocuk Hakları Günü, her yıl 20 Kasım'da farkındalık yaratmak için kutlanmaktadır. 18 yaşın altındakileri kapsayan bu haklar, bazı temel başlıklardan oluşmaktadır.

Dünya Çocuk Hakları Günü nedir?

Dünya Çocuk Hakları Günü, 1940'larda ortaya çıkan "çocuk haklarını savunma, öğretme ve bilinçlendirme" hareketi olarak bilinen ve evrensel olarak kutlanan bir kutlama günüdür. Evrensel olarak tüm dünya ülkelerinde kutlanmakta ve çocuk haklarına yönelik çeşitli etkinlikler, sempozyumlar ve konferanslar düzenlenmektedir. Günümüzde her yıl 20 Kasım günü Dünya Çocuk Hakları Günü olarak kutlanmaktadır.

ÇOCUK HAKLARI NEDİR?

Çocuk hakları, kanuni veya ahlaki olarak dünyadaki tüm çocukların doğduğu andan itibaren sahip olduğu eğitim, sağlık, barınma, yaşama, fiziksel, psikolojik veya cinsel sömürüye karşı korunma hakları olarak belirlenen evrensel kavramdır.

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