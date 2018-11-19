Mevlid Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Mevlid Kandili'nde ibadet yaparak dini görevlerini yerine getirmek isteyen vatandaşlar için Mevlid Kandili namazı ile ilgili detayları derledik. Mevlid Kandili'nde kılınacak namazlar arasında Tesbih namazı yer alıyor. Peki, Mevlid Kandili namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı nasıl kılınır, kaç rekat? İşte merak edilen soruların yanıtı...

MEVLİD KANDİLİ NAMAZI NASIL KILINIR?

Mevlit Kandili'nde kılınması önerilen namazlar vardır. Tesbih Namazı kılınmalı ve Hatm-i Enbiya yapmanız gerekîr. Tesbih namazına şu şekilde niyet edilir:"Yâ Rabbi, niyet eyledim rızâ-yı şerîfin için tesbîh namazına. Yâ Rabbi, bu gece teşrîfleriyle âlemleri nûra gark ettiğin Habîbin, başımızın tâcı Resûl-i Zîşân Efendimiz'in hürmetine ve bu gecedeki esrârın hürmetine ben âciz kulunu da afv-ı ilâhîne, feyz-i ilâhîne mazhar eyle." Allâhü Ekber, diyerek namaza başlanır.

Namazda Fatiha-i şerifeden sonra zammı sure olarak isten veya bilinen herhangi bir dua okunmalı.

Günahların affına vesîle olan tesbih namazı 4 rekat olarak kılınır. Bu namazı kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir. Tesbih namazında her rekatte okunan tesbih adedi 75'dir. Dört rek'atte 300 tesbih okunmuş olur.

"Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym"