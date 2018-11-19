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  • 19.11.2018 09:52
  • Son Güncelleme: 19.11.2018 10:02

: 2018 Resimli ve kısa ! Mevlid Kandiliniz mübarek olsun

, İslam aleminin bugün idrak edeceği Mevlid Kandili'nde güzel bir paylaşım aracı olacaktır. Yakınlarının dostlarının kandilini tebrik etmek isteyen vatandaşların paylaşım yapmak istediği resimli ve anlamlı nı derledik. İşte en güzel kandil mesajları ve resimli Mevlid Kandili mesajları...

Mevlid Kandili bugün idrak edilecek. Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen Mevlid Kandili'nde vatandaşlar birbirine mesajlar göndererek bu mübarek günü tebrik edecek ve iyilik dileyecek. Bizde bu özel günde paylaşılabilecek en güzel Mevlid Kandili mesajlarını sizler için derledik. İşte paylaşılabilecek en güzel ve resimli Mevlid Kandili mesajları...

MEVLİD KANDİLİ MESAJLARI

- Kulun Rabbine yakın olduğu gecelerin en önemlisi? Kendisine dua edenleri geri çevirmeyen, günahları bağışlayan, her şeyi bilen, gören ve duyan Yüce Allah tüm dualarımızı kabul etsin.

- Kalpler vardır, sevgiyi yaşatmak için, insanlar vardır, dostluğu paylaşmak için, mübarek günler vardır, beraberce kutlamak için. Ümit ederiz ki bu mübarek gece, zor günler geçirdiğimiz; fakat gelecek adına umutla dolu olduğumuz şu dönemlerde yeniden bir uyanışa vesile olur. Mevlid kandiliniz mübarek olsun.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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