Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunun 1447. yıldönümü olan Mevlid Kandili, bu senede dualarla idrak edilecek. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu'l-evvel ayının on ikinci pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peki Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.