Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunun 1447. yıldönümü olan Mevlid Kandili, bu senede dualarla idrak edilecek. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu'l-evvel ayının on ikinci pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peki Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler...