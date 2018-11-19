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  • 19.11.2018 10:38

ibadetleri! Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır?

bugün idrak edilecek. İslam peygamberi Hz. Muhammed'in doğum günü olarak bilinen bu mübarek gün, dualar ve ibadetlerle idrak edilecek. Peki, Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte detaylar...

Hz. Muhammed (S.A.V.)'in doğumunun 1447. yıldönümü olan Mevlid Kandili, bu senede dualarla idrak edilecek. Hz. Peygamber, kamerî aylardan Rabîu'l-evvel ayının on ikinci pazartesi gecesi Mekke'de dünyaya gelmiştir. Peki Mevlid Kandili'nde neler yapılır? Mevlid Kandili'nde hangi ibadetler yapılır? İşte Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler...

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