37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.
Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.
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