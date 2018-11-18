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  • 18.11.2018 16:43
  • Son Güncelleme: 18.11.2018 17:12

son gününde 'a akın etti

'da düzenlenen 37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı'na son gününde vatandaşlar akın etti. Uzun araç trafiği oluşurken, metrobüsle bölgeye ulaşan vatandaşlar da üst geçitte zor anlar yaşadı.

37. Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı, son gününde vatandaşların akınına uğradı. E-5 Karayolunda kilometrelerce kuyruk oluştu.

Kitap fuarının son günü olması nedeniyle çok sayıda kişi fuarın düzenlendiği Beylikdüzü'ndeki TÜYAP Kongre ve Fuar Merkezi'ne akın etti. Kilometrelerce araç kuyrukları oluştu. Araç yoğunluğunun yanı sıra fuar merkezinin önünde bulunan üst geçitte yoğunluk yaşandı.

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