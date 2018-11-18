Bedelli askerlik 4. celp dönemi belli oldu mu? | Bedelli askerlik celp takvimi

Bedelli askerlik celp takvimine ilişkin süreç devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde tamamlanan başvuruların ardından, celp takviminin nasıl şekilleneceği, bedelli askerlik için para yatıran yüz binlerce kişinin merak ettiği konu oldu. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar yaptığı açıklamada, bedelli askerlikteki çalışmaların son aşamaya geldiğini belirterek, bedelli askerlik kapsamındaki eğitim çalışmalarının, 24 Kasım 2018 ile 7 Şubat 2020 arasında toplam 37 celpte icra edileceği bilgisini verdi. Bu açıklamanın ardından Bedelli askerlik 4. celp tarihi için heyecanlı bekleyiş sürüyor. Peki Bedelli askerlik 4. celp dönemi belli oldu mu? İşte Bedelli askerlik celp takvimi ile ilgili detaylar...