KYK tarafından geçtiğimiz günlerde 2018-19 eğitim-öğretim yılında burs ve kredi alacak öğrencilerin adı açıklandı. Bu gelişmenin ardından kredi ve burs almaya hak kazanan öğrenciler gözünü KYK burs ve kredilerin yatacağı tarihe çevirdi. İlk ödemeyi almayı heyecanla bekleyen milyonlarca üniversiteli, konu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemesi toplu mu olacak? KYK burs ve krediler hesaplara ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları...