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  • Son Güncelleme: 18.11.2018 14:32

ve kredileri hesaplara ne zaman yatacak? ler ne zaman ödenecek?

ve krediler ne zaman ödenecek? sorusu son günlerde milyonlarca öğrenci tarafından en çok merak edilen soru olarak dikkat çekiyor. 'nun () geçtiğimiz günlerde alacak öğrencilerin listesini açıklamasının ardından, üniversiteli gençler ilk burslarını alacakları tarihi merak ediyor. Peki KYK burs ve kredileri ne zaman ödenecek? KYK bursları hesaplara ne zaman yatacak? KYK burs ve kredileri toplu şekilde mi yatacak? İşte detaylar...

KYK tarafından geçtiğimiz günlerde 2018-19 eğitim-öğretim yılında burs ve kredi alacak öğrencilerin adı açıklandı. Bu gelişmenin ardından kredi ve burs almaya hak kazanan öğrenciler gözünü KYK burs ve kredilerin yatacağı tarihe çevirdi. İlk ödemeyi almayı heyecanla bekleyen milyonlarca üniversiteli, konu ile ilgili araştırma yapıyor. İşte KYK burs ve krediler ne zaman ödenecek? KYK burs ve kredi ödemesi toplu mu olacak? KYK burs ve krediler hesaplara ne zaman yatacak? gibi soruların yanıtları...

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