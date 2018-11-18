On binlerce kişi online para ödüllü yarışma programı olan Hadi'yi oynuyor. Hadi ipucu sorusu, Hadi'nin resmi instagram hesabından paylaşıldı. Canlı bilgi yarışması Hadi'nin bugün 20.30'da yapılacak yarışması için vatandaşlar heyecan içinde. İkramiye kazanabilmek umuduyla ve bilgilerini test edebilmek amacıyla yarışmaya katılan vatandaşlar, ipucu sorusu yanıtını araştırmaya başladı. Peki, Hadi ipucu sorusu olan, Hava sıcaklığı kaç derecenin altına düştüğünde kış lastiği kullanılması gerekir? İşte 18 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...