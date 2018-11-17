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''ca katili!

’da öfkeli koca, dini nikahlı eşini boğarak katletti. Savunması ise pes dedirtti: Karıncayı bile incitmem

'Kadın'ca katili!
Eşini, eşarbını sıkarak öldüren sanık mahkemede gözyaşlarını tutamadı. Savunması ise şaşırttı. Olay 'da yaşandı. Ömer Güneşsu, tartıştığı dini nikahlı eşi Nadime Tigis'i boğarak öldürdü. Dün ise duruşması vardı. Gözyaşlarına boğulan sanık, "Kadın katili olarak suçlandığım için herkesten özür dilerim. Maktul dini nikahlı ikinci eşimdi. Kendisine ilişkimiz döneminde mağaza açtım. Eşim olarak kendisine her türlü maddi destekte bulundum. Ayrılırken ofisimi arabamı bırakıp çıktım. Ayrıldıktan sonra ağlayarak geldi, barışmak istedi. Olay günü ise dişlerini yaptırdığı için para gönderdim. Daha fazlasını istediği için aramızda tartışma çıktı" dedi. Güneşsu, sözlerine şöyle devam etti: "Sadece susturmak için eşarbını sıktım. Karıncayı bile incitecek biri değilim. Bana küfür etti, el hareketi yaptı. Etrafımızdaki insanlara rezil olmamak için ağzını kapatmak istedim. Anlık sıktım. Burnundan kan geldiğini gördüm. Sonra benden istediği için para aldım geldim. Geldiğimde yerde yatıyordu. Öyle bir şey görünce korkup kaçtım." dedi. Duruşma mahkeme heyetince duruşmaya gelmeyen tanıkların dinlenmesi için ertelendi.

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