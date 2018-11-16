İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste son dakika uyarıları geliyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hava durumu merak edilmeye başlandı. Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Soğuk hava hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji ise Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni yağışlı hava için uyarı yaptı.
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