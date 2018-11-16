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  • 17.11.2018 07:01
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 07:09

'den hafta sonu uyarısı! Hafta sonu 'da hava nasıl olacak?

ile ilgili gelişmeleri yaşanıyor. , geneli için üst üste açıklamalarda bulundu ve 'den gelecek olan yeni için uyarı yaptı. Vatandaşlar İstanbul'da hafta sonu hava nasıl olacak? İstanbul'a kar yağacak mı? Kar ne zaman yağacak? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri....

İstanbul hava durumu ile ilgili Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden üst üste son dakika uyarıları geliyor. Hafta sonunun gelmesiyle birlikte hava durumu merak edilmeye başlandı. Karadeniz üzerinden soğuk hava dalgası tüm yurtta etkisini göstermeye devam ediyor. Soğuk hava hafta sonu da etkili olacak. Meteoroloji ise Orta Akdeniz'den gelecek olan yeni yağışlı hava için uyarı yaptı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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