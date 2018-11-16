İktidarsızlık ayvayı yedi

bulunan A, B ve C vitamini, protein, çinko, demir, mutluluk veriyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor.İsteksizliği ve iktidarsızlığı yok ediyor. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan da vücudumuzu koruyan ayva, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor. Bu mucizevi meyvenin diğer özellikleri şöyle:Saçların uzamasına yardımcı oluyor.