İktidarsızlık ayvayı yedi

Ayvada bulunan A, B ve C vitamini, protein, çinko, demir, mutluluk veriyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor.
İsteksizliği ve iktidarsızlığı yok ediyor. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan da vücudumuzu koruyan ayva, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor. Bu mucizevi meyvenin diğer özellikleri şöyle:
Saçların uzamasına yardımcı oluyor.
Cildin genç kalmasına sağlıyor.
Kanser riskini azaltıyor.
Kalbi koruyor.
İsteksizliği ve iktidarsızlığı yok ediyor. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan da vücudumuzu koruyan ayva, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor. Bu mucizevi meyvenin diğer özellikleri şöyle:
Saçların uzamasına yardımcı oluyor.
Cildin genç kalmasına sağlıyor.
Kanser riskini azaltıyor.
Kalbi koruyor.
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