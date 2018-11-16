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ayvayı yedi

Kış meyvesi ayva, cinsel dertlere derman oluyor. problemini ortadan kaldırıyor...

İktidarsızlık ayvayı yedi
Ayvada bulunan A, B ve C vitamini, protein, çinko, demir, mutluluk veriyor. Cinsel sorunları ortadan kaldırıyor.
İsteksizliği ve iktidarsızlığı yok ediyor. Grip, soğuk algınlığı gibi hastalıklardan da vücudumuzu koruyan ayva, toksinlerden kurtulmamızı sağlıyor. Bu mucizevi meyvenin diğer özellikleri şöyle:

Saçların uzamasına yardımcı oluyor.
Cildin genç kalmasına sağlıyor.
Kanser riskini azaltıyor.
Kalbi koruyor.

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