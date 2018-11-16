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Deh'jet' öncesi

Jet sı, bekarlığa veda partisinden dönen Mina ve arkadaşlarını hayattan kopardı. faciadan önceki son karesi ortaya çıktı.

Dehjet öncesi
Sosyetenin tanınmış ismi Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile nikahlanacaktı. 8 Mart'ta 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'de bekarlığa veda partisi yaptı. dönüşü ise facia yaşandı. 11 Mart günü Mina ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, 'da yere çakıldı. Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. İşadamı Hüseyin Başaran ise kızının ölümüyle yıkıldı. Uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı. dan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'nda park halindeki iş in son fotoğrafı ise dün ortaya çıktı. Jetin son uçuştan önce çekilen fotoğrafı, İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer aldı.


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