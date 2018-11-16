Deh'jet' öncesi

Sosyetenin tanınmış ismi Mina Başaran, daha 28 yaşındaydı. 14 Nisan'da Murat Gezer ile nikahlanacaktı. 8 Mart'ta 7 arkadaşıyla birlikte Dubai'de bekarlığa veda partisi yaptı. İstanbul dönüşü ise facia yaşandı. 11 Mart günü Mina ve arkadaşlarını taşıyan özel jet, İran'da yere çakıldı. Mina, arkadaşları, 2 pilot ve hostesin de aralarında bulunduğu 11 kadın hayata gözlerini kapadı. İşadamı Hüseyin Başaran ise kızının ölümüyle yıkıldı. Uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı. Kazadan önce Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'nda park halindeki iş jetinin son fotoğrafı ise dün ortaya çıktı. Jetin son uçuştan önce çekilen fotoğrafı, İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer aldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.