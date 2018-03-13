İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İran'da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'nda park halindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son fotoğrafına da İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer verildi.
13 Mart 2018 Salı, 12:54:38 Güncelleme: 13:57:15
İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
Mina Başaran'ın bilinmeyenleri
İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın bilinmeyenleri...
Mina, babası Hüseyin Başaran'ın "Prensesim" diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi. Şaşaalı bir hayatı yoktu. Objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı. Instagram'ı da nişanlandıktan sonra açmıştı.
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