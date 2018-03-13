İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

İran'da düşen Türk iş jetinin son görüntüsü de ortaya çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'nda park halindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jetinin son fotoğrafına da İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda yer verildi.

13 Mart 2018 Salı, 12:54:38 Güncelleme: 13:57:15
İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

11 Mart'ta meydana gelen kazada Başaran Holdinge ait kaptan pilotu Beril Gebeş, ikinci pilot Melike Kuvvet'in idaresindeki TC-TRB tescilli Bombardier Challenger 604 tipi iş jeti, Sharjah-İstanbul uçuşu sırasında İran'da düşmüştü.

İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

Kazada Hüseyin Başaran'ın kızı Mina Başaran ile 7 arkadaşının da olduğu 11 kişi yaşamını yitirmişti.

İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

İran tarafından yayınlanan kaza ön raporunda uçağın Birleşik Arap Emirliklerinin Sharjah Havalimanı'nda park halindeki fotoğrafına da yer verildi. Rapordaki uçağın fotoğrafı son fotoğraf olarak kayıtlara geçti.

İran'da düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı
İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

8 Mart tarihinde İstanbul'dan havalanan iş jeti Sharjah Havalimanı'na iniş yapmış, 11 Mart tarihindeki son uçuşunu yapacağı İstanbul uçuşu için park halinde beklemişti. Bu arada uçak kazasının üzerinden 8 ay geçmesine rağmen kaptan pilot Beril Gebeş'in cenazesine hala ulaşılamadı.

Mina Başaran'ın bilinmeyenleri
Mina Başaranın bilinmeyenleri

İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın bilinmeyenleri...

Mina, babası Hüseyin Başaran'ın "Prensesim" diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi. Şaşaalı bir hayatı yoktu. Objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı. Instagram'ı da nişanlandıktan sonra açmıştı.

DİĞER GALERİLER