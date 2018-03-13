İranda düşen Türk iş jetinin son fotoğrafı

İran'daki jet kazasında hayatını kaybeden Mina Başaran'ın bilinmeyenleri...



Mina, babası Hüseyin Başaran'ın "Prensesim" diye hitap ettiği iş arkadaşı, biricik kızıydı. Gösterişi sevmezdi. Şaşaalı bir hayatı yoktu. Objektifler eşliğinde bir kez bile doğum günü kutlamadı. Instagram'ı da nişanlandıktan sonra açmıştı.