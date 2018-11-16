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  • 17.11.2018 07:17
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 07:21

Caniden kan donduran sözler: Cinayeti zevkten işledim

Bursa'nın İnegöl ilçesinde silahla yaraladıkları şahsın oğlunu da öldüren 2 şüpheliden birinin, sağlık kontrolü çıkışında basın mensuplarına, "Cinayeti zevkten işledim" dedi.

Caniden kan donduran sözler!

Geçtiğimiz gün sabah saatlerinde Yusuf Candar'a silahlı saldırı düzenleyen Murat G. ve Kahraman A. daha sonra Candar'ın oğlu Yavuz Candar'a da iş yerinde saldırı düzenledi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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