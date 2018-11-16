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  • 17.11.2018 07:22
  • Son Güncelleme: 17.11.2018 07:25

'ni yasa boğan ölüm! Arkadaşları kampanya başlattı

Antalya'da bir otomobilin çarpmasının ardından hastaneye kaldırılan 20 yaşındaki üniversite öğrencisi 'ın beyin ölümü gerçekleşti.

Üniversiteyi yasa boğan ölüm! Kampanya başlattılar

Alınan bilgiye göre, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı.

BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ

Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.

ARKADAŞLARI KAMPANYA BAŞLATTI

Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı.

için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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