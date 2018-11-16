Alınan bilgiye göre, üniversite yerleşkesinin kuzey kapısından çıkarak yolun karşısına geçmek isteyen Kocapınar'a, sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 07 ADE 243 plakalı otomobil çarptı.
BEYİN ÖLÜMÜ GERÇEKLEŞTİ
Kazada ağır yaralanan İç Mimarlık Bölümü öğrencisi Kocapınar'ın, kaldırıldığı Akdeniz Üniversitesi Hastanesinde beyin ölümünün gerçekleştiği öğrenildi.
ARKADAŞLARI KAMPANYA BAŞLATTI
Üzücü haberi alan Akdeniz Üniversitesi öğrencileri, kazanın meydana geldiği Hürriyet Caddesi'ne üst geçit yapılması için sosyal medyada kampanya başlattı.
Aslıhan Kocapınar için Mimarlık Fakültesinde ailesinin de katılımıyla tören yapılacak.
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