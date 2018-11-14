İçerdiği besin ögeleri ile zeytinyağı, sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, zeytinyağının kalp krizi ve buna bağlı ölümleri azalttığını vurguluyor. Sağlıklı bir hayat için Akdeniz tarzı beslenmeye dikkat çeken Prof. Dr. Gençbay, "Diyetin kalbini zeytinyağı oluşturur. Akdeniz Bölgesi'nde, kalp hastalıkları az görülür. Demans, osteoporoz ve kalça kırığı da daha azdır" diyor.
- Yaşam
- 14.11.2018
- Gazete
Zeytinyağı kalp krizine bağlı ölümleri azaltıyor
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