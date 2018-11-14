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kalp krizine bağlı ölümleri azaltıyor

Kalp dostu zeytinyağı
İçerdiği besin ögeleri ile , sağlıklı bir hayatın kapılarını aralıyor. Medicana Bahçelievler Hastanesi Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Murat Gençbay, zeytinyağının kalp krizi ve buna bağlı ölümleri azalttığını vurguluyor. Sağlıklı bir hayat için tarzı beslenmeye dikkat çeken Prof. Dr. Gençbay, "Diyetin kalbini zeytinyağı oluşturur. Akdeniz Bölgesi'nde, kalp hastalıkları az görülür. Demans, osteoporoz ve kalça kırığı da daha azdır" diyor.

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