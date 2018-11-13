İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, hastaları fahiş fiyatlarla dolandıran, sırf komisyon almak için anlaştığı kurumlarda hastalara lüzumsuz yere MR çekimi ve benzer işlemler yaptıran dolandırıcı Dr. Cahide Topsakal'a yüzlerce şikayet sonrasında para cezası verdi.



SÜREÇ ŞİKAYETLE BAŞLADI

Topsakal'a ceza kesilmesine giden süreç Hasan Acar isimli vatandaşın şikayetiyle başladı.

Hasan Acar, annesi Aslı Acar'ı 17 Ocak 2017'de, Cahide Topsakal'ın muayenehanesine götürdü. Topsakal, önce MR çekilmesini isteyerek anlaşmalı olduğunu söylediği Vizyon görüntülme merkezine gönderdi. MR sonucunu değerlendirmesi için 19 Ocak 2017'de tekrar gittiklerinde Topsakal bu kez EMG çekilmesini istedi ve bir polikliniğe yönlendirdi. Acar ailesi istenilen bütün test ve tahlilleri yaptırdıktan sonra yine Cahide Topsakal'ın muayenehanesine gittiler.





Cahide Topsakal, Aslı Acar'ın ameliyat olması gerektiğini, ameliyatı Çevre Hastanesinde 50 bin liraya yaptığını söyledi. Aile bir gün sonra istenilen parayı Dr. Topsakal'a verdi.

Aslı Acar ameliyat için Çevre Hastanesi'ne gittiğinde, anestezi uzmanı "öksürük var, akciğerleri çok temiz değil" diyerek Acar'ın ameliyata girmesinin sakıncalı olduğunu, Dahiliye uzmanına gitmelerini ve tedavi olmalarını söyledi.



VATANDAŞTAN FAHİŞ ÜCRETLER İSTİYOR

Dolandırıcı Cahide Topsakal'ın bir muayene için 450-500 lira para istediği, sırf komisyon almak için anlaştığı kurumlarda MR çekimi ve benzeri işlemler yaptırdığı, gerekli-gereksiz herkese ameliyat uygulayıp bir ameliyat içn 50 -55 bin lira ücret talep ettiği ortaya çıktı.







FABRİKA GİBİ ÇALIŞIYOR!

Dolandırıcı Topsakal'ın yopunluktan dolayı hastalarıyla sadece 5-6 dakika ilgilendiği ve bu kısa süre içerisinde hemen ameliyata karar verdiği ortaya çıktı. Topsakal bu şekilde insanlara para gözüyle bakarak sağlıklarını adeta hiçe sayıyor.



TEK DERDİ PARA OLAN BİR DOLANDIRICI!

Gelen yüzlerce şikayet skandalları ardı ardına ortaya seriyor. Dolandırıcı Cahide Topsakal'ın ameliyata girmeden önce yaşamını yitiren hastaların bile paralarını iade etmediği ortaya çıktı.



CEZA YÜZLERCE ŞİKAYETTEN SONRA GELDİ

Topsakal'a inanıp mağdur olan hastalar, isyanlarını ve şikayetlerini dile getirdi. İstanbul Tabip Odası Onur Kurulu, yüzlerce şikayetten sonra harekete geçerek dolandırıcı Cahide Topsakal'a para cezası kesti.

