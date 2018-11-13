Bugünkü
Takvim

Cilde mucizesi

Cilde zeytinyağı mucizesi
Kasım ayının gelmesiyle soğuk havalar üşütüyor. Hastalıkları beraberinde getiren bu hava, cildi de kurutuyor ve çatlatıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, kış aylarında uygulanabilecek cilt bakımıyla ilgili tüyolar veriyor. Kuruyan cildi canlandırmanın en doğal yolunun zeytinyağından geçtiğini belirtiyor. "Kuruyan cilde , doğal ve iyi gelen şeylerden bir tanesi. Ancak cildi akneli ve yağlı olanların bunu yapmaması gerekir. Cildi doğru nemlendirmek çok önemli. Nemlendirme işlemi peçeteyle ıslaklığı alınan nemli kalan cilde yapılmalıdır. Günde 2 litre su içmek cildi nemlendirir. Kahve ve çay gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerin sınırlandırılması gerekir" diyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriCilde zeytinyağı mucizesi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar