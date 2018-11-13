Kasım ayının gelmesiyle soğuk havalar üşütüyor. Hastalıkları beraberinde getiren bu hava, cildi de kurutuyor ve çatlatıyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Ahmet Günay, kış aylarında uygulanabilecek cilt bakımıyla ilgili tüyolar veriyor. Kuruyan cildi canlandırmanın en doğal yolunun zeytinyağından geçtiğini belirtiyor. "Kuruyan cilde zeytinyağı, doğal ve iyi gelen şeylerden bir tanesi. Ancak cildi akneli ve yağlı olanların bunu yapmaması gerekir. Cildi doğru nemlendirmek çok önemli. Nemlendirme işlemi peçeteyle ıslaklığı alınan nemli kalan cilde yapılmalıdır. Günde 2 litre su içmek cildi nemlendirir. Kahve ve çay gibi sıvı kaybına neden olan içeceklerin sınırlandırılması gerekir" diyor.
- Yaşam
- 13.11.2018
- Gazete
Cilde zeytinyağı mucizesi
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