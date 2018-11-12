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  • 12.11.2018 20:24

Kızarmış patates cinselliği öldürüyor!

Diyabet yani şeker hastalığı Türkiye’nin en büyük sağlık sorunlarının başında geliyor. En önemli nedenleri ise hatalı beslenmek ve hareketsizlik! Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. , “Soframızdan eksik etmediğimiz, ekmek, pirinç, kızarmış patates gibi yiyecekler kan şekerini dalgalandırıyor. İnsülin fonksiyonlarının bozulması diyabete yol açıyor. Diyabet erkeklerde sertleşme sorunlarına, kadınlarda ise cinsel isteksizliğe neden oluyor” dedi

Kızarmış patates cinselliği öldürüyor!

Türkiye, Avrupa ülkeleri arasında diyabetin en hızlı arttığı ülkeden biri… 2000'li yılların ilk çeyreğinde dünya genelindeki diyabetli sayısı 400 milyonu aştı, yani her 11 kişiden biri bu hastalığın pençesinde.

Dünyada bu kadar fazla hasta olması nedeniyle 2007 yılında Birleşmiş Milletler diyabeti global bir tehdit olarak ilan etti! Peki, bir salgın gibi milyonlarca kişinin başına dert olan diyabet Türkiye'de neden bu kadar yaygın? Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Dr. Tayfun Garip, "Tip 2 diyabette beslenme alışkanlıkları ve hareketsizlik önemli bir faktör. Beyaz ekmek, pirinç pilavı, patates kızartması soframızdan eksik olmuyor. Bunlar kan şekerini hızla yükselten ve diyabete davetiye çıkaran şeyler. Diyabet cinsel hayatı da etkiliyor. Erkeklerde yorgunluk, sertleşme gibi sorunlara, kadınlarda ise vajinal enfeksiyonlara neden olarak cinsel isteksizliğe yol açıyor" diye konuştu.

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