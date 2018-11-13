Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji 'den peş peşe son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geliyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...