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  • Son Güncelleme: 13.11.2018 08:39

'den için uyarısı! ? 13 Kasım 2018

hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından bugün merak edilen konuların başında geliyor. Havanın soğumasıyla birlikte özellikle "?" sorusu en çok sorulan soruların başında geliyor. Dün başta olmak üzere yurt genelinde sıcaklıklar hızlı şekilde düşüşe geçmişti ve "kar yağışı" uyarısında bulunmuştu. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna ilişkin tahminleri...

Meteorolojiden İstanbul için son dakika uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji 'den peş peşe son dakika hava durumu ve kar yağışı uyarısı geliyor. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

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