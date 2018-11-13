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  • 13.11.2018 10:37
  • Son Güncelleme: 13.11.2018 10:40

'de bu hafta! 13 Kasım Salı aktüel ürünler kataloğu listesi! 'de hangi ürünler indirimli satılıyor?

aktüel ürünler listesi satışa çıktı. marketlerde satışa sunulan aktüel ürünler listesi Salı günü itibari ile satışa çıktı. Antep fıstığı, fındık, bitter çikolata, nar suyu, tahin, karışık meyve aromalı gazoz, 3'ü 1 arada kahve ve birçok ürün satışta. Peki, ürünler listesinde neler var? İşt Salı aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİMde bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor?

BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. 13 Kasım itibariyle raflarda yerini alan aktüel ürünler listesinde bir çok ürün dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı BİM 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte BİM 13 Kası aktüel liste...

500 gram Sinbad kavrulmuş fındık 22,95 TL, 500 gram Sinbad Antep fıstığı 34,95 TL, 200 gram Sinbad tuzlu kokteyl karışım 4,95 TL, Sinbad çayı kokteyl karışım 11,95 TL fiyatıyla sizleri oluyor. Jalapone çeşnili yer fıstığı 3,75 TL, Patso Barbekü sos çeşnili tırtıklı patates cipsi 4,95 TL, Lays baharatlı acılı kaşık cips 2,95 TL ve 450 gram Dr Oetker müsli 12,95 TL.

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