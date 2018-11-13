BİM aktüel ürünler listesi satışa çıktı. 13 Kasım itibariyle raflarda yerini alan aktüel ürünler listesinde bir çok ürün dikkat çekiyor. Gıda ürünlerinin yer aldığı BİM 13 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesinde hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte BİM 13 Kası aktüel liste...

500 gram Sinbad kavrulmuş fındık 22,95 TL, 500 gram Sinbad Antep fıstığı 34,95 TL, 200 gram Sinbad tuzlu kokteyl karışım 4,95 TL, Sinbad çayı kokteyl karışım 11,95 TL fiyatıyla sizleri oluyor. Jalapone çeşnili yer fıstığı 3,75 TL, Patso Barbekü sos çeşnili tırtıklı patates cipsi 4,95 TL, Lays baharatlı acılı kaşık cips 2,95 TL ve 450 gram Dr Oetker müsli 12,95 TL.

BİM 13 KASIM AKTÜEL KATALOG İÇİN TIKLAYIN