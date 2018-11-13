BİM 13 Kasım katalog! Güncel aktüel ürünler! 2018 BİM Salı indirimli ürünler listesinde neler var?
BİM 13 Kasım aktüel ürünler listesi geçtiğimiz gün yayınlanmış, indirimli ürünler belli olmuştu. Yayınlanan aktüel kataloğu listesinde gıda ürünlerine ağırlık veren BİM'in 13 Kasım Salı günü itibariyle satışa sunduğu ürünlerde en dikkat çekenlerden biri de simbat 500 gr. antep fıstığı 34,95. Peki, BİM aktüel ürünler listesinde neler var? İşte 13 Kasım BİM aktüel ürünler kataloğu listesi...
13 Kasım 2018 Salı, 10:13:08
BİM 13 Kasım katalog! Güncel aktüel ürünler! 2018 BİM Salı indirimli ürünler listesinde neler var?
BİM 13 Kasım katalog! Güncel aktüel ürünler! 2018 BİM Salı indirimli ürünler listesinde neler var?
BİM 13 Kasım katalog! Güncel aktüel ürünler! 2018 BİM Salı indirimli ürünler listesinde neler var?
BİM 13 Kasım katalog! Güncel aktüel ürünler! 2018 BİM Salı indirimli ürünler listesinde neler var?
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