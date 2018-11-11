Adana'da, yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından hayatınını kaybettiği sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.
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Adana'da, yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından hayatınını kaybettiği sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.
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