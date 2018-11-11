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  • 12.11.2018 07:36

'da bir garip olay! Öldü sanılan kişi alkollü çıktı

'da yol kenarında hareketsiz yattığı için vatandaşlar tarafından öldü sanılan ve polis ekiplerine haber verilen kişinin aşırı alkol nedeniyle baygınlık geçirdiği belirlendi.

Adanada bir garip olay! Herkes onu öldü sandı ama...

Adana'da, yol kenarında hareketsiz yatan ve vatandaşlar tarafından hayatınını kaybettiği sanılan kişinin aldığı alkol sonrası baygınlık geçirdiği belirlendi.

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