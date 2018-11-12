Öldü sanılan adam aşırı alkollü çıktı

Adana’da kaldırım üzerinde hareketsiz yatan bir kişi vatandaşlar tarafından öldü sanılırken şahsın aşırı alkol sonrası baygınlık geçirdiği tespit edildi. Olay, Seyhan İlçesi Mirzaçelebi Mahallei Obalar Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, vatandaşların hareketsiz ve ölmüş olabileceği ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, yerde hareketsiz halde yatan kişinin aşırı derecede alkol aldığını tespit etti. Ambulansa bindirilen şahıs, Adana Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Öldü sanılan adam aşırı alkollü çıktı12 Kasım 2018, Pazartesi
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