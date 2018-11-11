Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Yapılan açıklamada özellikle perşembe ve cuma günlerine dikkat çekildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...