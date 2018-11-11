Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 12.11.2018 07:26

'den uyarısı! sorusu cevap buldu! 12 Kasım 2018

hakkında son gelişmeler vatandaşlar tarafından bugün sıkça soruluyor. Haftanın ilk iş gününde çalışanlar gözünü 'den gelecek açıklamalarına çevirdi. Pastırma yazı sıcaklarının sona ermesi ile birlikte yurdu etkisi altına alan larla birlikte yağışının ne zaman olacağı merak edilmeye başlandı. Vatandaşlar bugün hava nasıl olacak? 'a ? gibi sorulara cevap arıyor. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri...

Meteorolojiden kar uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayınladı. Hava sıcaklıklarının düşmesi ile birlikte vatandaşlar son tahminleri merak ediyor. Meteoroloji ise son tahminlerinde özellikle İstanbul başta olmak üzere Marmara Bölgesi'ni uyardı. Yapılan açıklamada özellikle perşembe ve cuma günlerine dikkat çekildi. Yaşanan bu gelişmenin ardından insanlar bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriMeteoroloji'den kar uyarısı! Kar ne zaman yağacak sorusu cevap buldu! 12 Kasım 2018 hava durumu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar