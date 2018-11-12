Günlük burç yorumları Binnur Sormageç’in yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
KOÇ- Enerjik tavırlarınızla karşı cinsi kendinize mıknatıs gibi çekeceksiniz. Büyük bir aşk kapınızda.
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