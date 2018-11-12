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  • 12.11.2018 09:36

yorumları – 12 Kasım 2018 Pazartesi

yorumları Binnur Sormageç’in yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 12 Kasım Pazartesi günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık

KOÇ- Enerjik tavırlarınızla karşı cinsi kendinize mıknatıs gibi çekeceksiniz. Büyük bir aşk kapınızda.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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