TEM'deki kazadan korkunç görüntüler

Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı 68 HP 313 plakalı TIR, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki 34 BJA 426 plakalı TIR'a, daha sonra 34 H 1175 plakalı otomobile arkasından çarptı.
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Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı 68 HP 313 plakalı TIR, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki 34 BJA 426 plakalı TIR'a, daha sonra 34 H 1175 plakalı otomobile arkasından çarptı.
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