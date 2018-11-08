  • Yaşam
  • 08.11.2018 09:10
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 09:23

TEM'deki kazadan korkunç görüntüler

TEM Otoyolu Mahmutbey gişelerinde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği kamyon, önüne başka bir otomobili de alarak park halindeki TIR'a çarptı. Kazada arada kalan otomobildeki 2 kişi yaralı olarak hastaneye kaldırılırken, kamyon sürücüsü hayatını kaybetti.

TEMdeki kazadan korkunç görüntüler

Muhammed Ayhan'ın (25) kullandığı 68 HP 313 plakalı TIR, Mahmutbey Gişeleri Edirne istikametinde önce Hüseyin E. idaresindeki 34 BJA 426 plakalı TIR'a, daha sonra 34 H 1175 plakalı otomobile arkasından çarptı.

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