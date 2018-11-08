  • Yaşam
  • 08.11.2018 09:05
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 09:29

Son dakika: 'da otobüs sı! Tramvay seferleri aksadı

'da halk otobüsünün tramvay yoluna girmesi nedeniyle T1 Kabataş-Bağcılar hattındaki seferler Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt- Kabataş arasında yapılıyor.

Aksarayda otobüs kazası! Tramvay seferleri aksadı

'da halk otobüsü tramvay hattına girerek katener telini kopardı. nedeniyle tramvay seferleri Bağcılar - Fındıkzade ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılıyor.

Metro 'un Twitter hesabından yapılan açıklamada, bir halk otobüsünün Aksaray viyadük bölgesinde tramvay hattına girdiği belirtilerek, "Halk otobüsünün katener teline zarar vermesiyle T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattındaki seferler, Bağcılar-Yusufpaşa ve Beyazıt-Kabataş arasında yapılmaktadır." ifadeleri kullanıldı.

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