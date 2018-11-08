Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayınlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava durumu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ede vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.