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  • 08.11.2018 09:25
  • Son Güncelleme: 08.11.2018 - 09:26

: 'den uyarısı! ? 8 Kasım 2018

ile ilgili son tahminler vatandaşlar tarafından en çok araştırılan konuların başında geliyor. Genel Müdürlüğü son veriler eşliğinde yeni tahminleri yayınladı. Pastırma yazının sona ermesinin ardından düşen hava sıcaklıkları sonrası vatandaşlar ? İstanbul'a ? Kar yağacak mı? gibi sorulara cevap aramaya başladı. İşte Meteoroloji'nin hava durumuna ilişkin tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayınlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava durumu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ede vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...

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