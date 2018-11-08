Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından hava durumuna ilişkin son dakika tahminleri yayınlandı. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altına düşmesinin ardından, yurdun bazı bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yapıldı. Hava durumu ile ilgili son gelişmeleri yakından takip ede vatandaşlar ise bugün hava nasıl olacak? kar ne zaman yağacak? İstanbul'a kar yağacak mı? gibi sorulara yanıt aramaya başladı. İşte hava durumu tahminleri...