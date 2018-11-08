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TEM otoyolunda trafik kazası: 1 ölü, 2 yaralı

08 Kasım 2018, Perşembe

TEM Otoyolu Mahmutbey gişeleri çıkışında Edirne istikametinde meydana gelen kazada bir kişi öldü iki kişi yaralandı.


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