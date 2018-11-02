Öğretmenim canım benim

Samsun'da Ayvacık Anaokulu'nun müdürü, Nurten Akkuş kendisini eğitime adadı. Yardım projelerinde etkin rol oynadı. Dana sonra Varkey Gems Vakfı 'Küresel Öğretmen Ödülü Komitesi'nin 2018 yılı için seçtiği 'En iyi 50 öğretmen' arasında yer aldı. Yapılan değerlendirme ve elemenin ardından adını ilk 10'a yazdırdı. Bu başarının ardından yüzlerce öğretmen, sosyal medya üzerinden Akkuş'a ulaşmaya çalıştı. Vakfın 2019 yılı için yapacağı değerlendirmeye katılmak için bilgi ve görüş aldı....