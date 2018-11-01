Prof. Dr. Canan Karatay, veganları bu sefer de koyunlara benzetti. Karatay, "Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır" dedi. Karatay şöyle devam etti: Neden tahıl beyinli dedim? Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; "Ne yerseniz O'sunuz." Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik" dedi.
Hande Erçel, Türkiye'nin en ünlü veganlarından. Jennifer Lopez ve Beyonce da hayvansal ürünleri tüketmiyor.
Hande Erçel, Türkiye'nin en ünlü veganlarından. Jennifer Lopez ve Beyonce da hayvansal ürünleri tüketmiyor.
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