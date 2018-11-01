  • Yaşam
  • 01.11.2018
  • Son Güncelleme: 01.11.2018 - 02:23
  • Gazete

: Veganlar koyun gibi

Veganlar için ‘tahıl beyinli’ diyen , bu kez de ‘koyun’ ifadesini kullandı...

Veganlar koyun gibi
Prof. Dr. , veganları bu sefer de koyunlara benzetti. Karatay, "Veganlarla vejeteryanları karıştırmayalım. Veganlar hiçbir hayvansal ürünü yemiyorlar. Yoğurt yemezler, hayvanın sütünü içmezler, peynir yemezler. Bu hakikaten insanın bedenine, yaradılışına aykırı bir olaydır" dedi. Karatay şöyle devam etti: Neden tahıl beyinli dedim? Çünkü M.Ö 5. yüzyılda Hipokrat diyor ki; "Ne yerseniz O'sunuz." Niçin alınıyorlar? Koyunları seviyorlar, koyunlara benziyorlar. Koyunları seviyorlar ama onlardan gelen süte dokunmuyorlar. Koyun da tahıl beyin, neden alınıyorlar? En sevdiğin hayvana benzetiyorum seni. Bir de şu farkımız var; Koyunlar ve inekler otoburdurlar. Biyolojik olarak varlıklar etobur olurlar, otobur olurlar ve bizim gibi hem et hem otobur olurlar. Bu hayvanlar geviş getirirler, biz geviş mi getiriyoruz? İnsanlar geviş getirir mi? Bunlar otları yiyip yiyip yatıyorlar, sonra ağızlarına tekrar geliyor, tekrar gönderiyorlar. Yapıları tamamen değişik" dedi.



Hande Erçel, 'nin en ünlü veganlarından. ve Beyonce da hayvansal ürünleri tüketmiyor.​
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriCanan Karatay: Veganlar koyun gibi
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
YAZARLAR
OYUN tüm oyunlar