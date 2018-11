Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim akşamı yayınlanan 39.son bölümünde izleyiciyi şoke eden bir gelişme yaşandı. Dizinin Arzu'su ava giderken av oldu. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre Çelen'i öldürmek isteyen Arzu'ya başka bir araba çarptı. O sahneler sonrası en çok merak edilen konulardan biri Ufak Tefek Cinayetler'de Arzu öldü mü oldu. Peki Ufak Tefek Cinayetler'den Tülin Özen ayrılıyor mu? İşte merak edilen sorunun yanıtı.

Star TV'nin sevilen dizisi Ufak Tefek Cinayetler'in 30 Ekim Salı akşamı yayınlanan son bölümünde şok gelişmeler yaşandı. Sarmaşık'ta Edip'in öldürülmesinin ardından ikinci bir cinayet daha yaşandı. Ufak Tefek Cinayetler'in son bölüm final sahnesinde Arzu gece ormanda koşan Emre Çelen'i arabayla takip etti. Emre'yi arabayla çarparak öldürmek üzere olan Arzu'nun başına beklenmedik bir olay geldi. Arzu'nun arabasına ormanın içinden çıkan büyük bir araç hızla çarparak takla attırdı. Arzu'nun ise defalarca takla atan otomobilinin içinde hareketsiz yattığı görüldü. Emre ise kazayı görünce büyük şok yaşadı. Arzu'ya kimin çarptığı ve öldürdüğü ise yeni bölümlerde ortaya çıkacak.

ARZU ROLÜNDEKİ TÜLİN ÖZEN UFAK TEFEK CİNAYETLER'DEN AYRILDI MI?

Başrollerini Gökçe Bahadır, Aslıhan Gürbüz, Bade İşçil, Mert Fırat, Osman Sonant, Yıldıray Şahinler, Ushan Çakır, Ferit Aktuğ, Tansu Biçer, Duygu Sarışın ve Hayal Köseoğlu'nun paylaştığı yapımda 39 bölüm boyunca Arzu'ya hayat veren Tülin Özen'in kendi isteğiyle yapımdan ayrılma kararı aldığı iddia edildi.

YÖNETMENDEN ARZU'YA VEDA PAYLAŞIMI

Öte yandan dizide Arzu'nun kızı Nilay'ı canlandıran Aslıhan Kapanşahin ve yönetmen Ali Bilgin de Özen'e bu paylaşımlarla veda etti.

UFAK TEFEK CİNAYETLER SON BÖLÜMDE NELER OLDU? SARMAŞIK'TA 2. CİNAYET

Arzu'nun Edip'in katili olduğu bir sır olmaktan çıkıyor ve tehlike dalga dalga yayılıyor. Ve bu daha başlangıç! Çünkü artık herkesin birini öldürmek için iyi bir nedeni var. Herkesin cepleri dolu ve hiç kimsenin şakası yok! İpler gerildikçe gerilecek ve sonunda Sarmaşık'ta vahşi bir cinayet daha işlenecek. Peki bu kez sıra kimde? Arzu gözünü kararttı; işlediği cinayetin ortaya çıkmaması için her şeyi yapmaya hazır. Ama şer ittifakının dağılması da an meselesi. Başkomiser Kemal cinayeti çözmeye her zamankinden daha yakın.