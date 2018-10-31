Obeziteye nar yeter

Kışın vitamin deposu meyvesi nar, kilolarından şikayet edenlerin yardımına koşuyor. Diyetisyen Tuba Ödübek, narın düzenli tüketildiğinde tok tuttuğunu ve kilo vermeye yardımcı olduğunu vurguluyor. Özellikle obezite hastalarına nar tüketmelerini öneren Dyt. Ödübek, "Son araştırmalara göre nar, obezitede olumlu etkiye sahip. Bir bardak nar suyu uzun süre tok tutuyor. Antioksidan, antikansorejen birleşik içeriyor. Sadece nar suyu içerek kanser hücreleriyle savaşabiliyorsunuz" bilgisini veriyor.
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