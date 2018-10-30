  • Yaşam
  • 30.10.2018 22:14
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 22:14

'da yeni doğmuş bebeğin cansız bedeni bulundu

'ın Söke ilçesinde, temizlik işçileri kafenin önünde yeni doğmuş bebeğin cansız bedenini buldu. İşçilerin haber vermesiyle olay yerine gelen polis, çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bebeği bir sokak köpeğinin ağzında getirerek kafenin önüne bıraktığını tespit etti

Korkunç olay! Yeni doğmuş bebeğin...

Olay, saat 07.00 sıralarında Atatürk Mahallesi'ndeki 'de meydana geldi. Belediye temizlik işçileri AVM'ye gelerek iş yerlerinin çöpünü temizledikleri sırada bir kafenin önünde yeni doğmuş bebeğin cansız bedenini buldu. Bunun üzerine işçiler durumu polise bildirdi.

DHA'nın haberine, ihbar üzerine gelen polis ekipleri çevredeki güvenlik kameralarını incelediğinde bir sokak köpeğinin bebeğin cansız bedenini ağzıyla getirerek kafenin önüne bıraktığını gördü. Acı gerçeğin ortaya çıkmasının ardından polis ekipleri ve savcı olay yerinde incelemelerde bulundu. Ekiplerin incelemelerinin tamamlamasının ardından talihsiz bebeğin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

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