Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!
Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi. Zamanda yolculuk yaptığını iddia edip bu görüntüleri paylaşan kadın dünyayı şaşkına uğrattı. Chloe isimli kadın 6 bin yılına gidip geldiğini iddia ediyor ve elindeki bitkiyi gösteriyor.
18 Ekim 2018 Perşembe, 09:59:22 Güncelleme: 09:26:48
Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.
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