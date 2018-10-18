Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

Zamanda yolculuk yaptığını iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi. Zamanda yolculuk yaptığını iddia edip bu görüntüleri paylaşan kadın dünyayı şaşkına uğrattı. Chloe isimli kadın 6 bin yılına gidip geldiğini iddia ediyor ve elindeki bitkiyi gösteriyor.

18 Ekim 2018 Perşembe, 09:59:22 Güncelleme: 09:26:48
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Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

BİR YENİSİ DAHA ORTAYA ÇIKTI

Gün geçmiyor ki sosyal medyada bir zaman yolcusu ortaya çıkmasın. Daha önce 2118, 2030 ve 2045 yıllarından geldiğini iddia eden insanlara bir yenisi daha eklendi.

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Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

Finlandiya Ulusal Bilim Laboratuvarı için çalıştığını söyleyen ve zaman yolcusu olduğunu iddia eden Chloe isimli kadın anlattığı akılalmaz hikayelerle internette tartışma yarattı. Kendisinin ve bazı kişilerin 64 bin yılına kadar gittiğini belirten ve ilgi çekmeye çalışan Chloe, iddialarını internette yayınladığı bir video ile paylaştı.

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Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

Chloe isimli kadın, çok sayıda kişiyi geleceğe gönderdiğini söylüyor.

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Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

Chloe'nin iddialarına göre gelecekte Güneş, Dünya'ya gittikçe yaklaşacak ve bu sebeple ortalama hava ısısı 40 ila 70 C'ye kadar ulaşacak.

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Zaman yolculuğu yaptığını iddia eden kadın kanıt sundu!

Artan ısı sebebiyle Dünya'da büyük bir çöküş başlayacak.

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