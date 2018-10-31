Lavanta aşkına

Kokusuyla bile mutlu eden lavanta, hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi bulunan lavanta, cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
Yara, enfeksiyon ve egzamayı tedavi eder.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
Yara, enfeksiyon ve egzamayı tedavi eder.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.