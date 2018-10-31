  • Yaşam
  • 31.10.2018
  • Son Güncelleme: 30.10.2018 - 23:52
  • Gazete

aşkına

Lavanta aşkına
Kokusuyla bile mutlu eden lavanta, hastalıklardan koruyor. Cinsel hayatta da mutluluğun kapılarını aralıyor. Afrodizyak etkisi bulunan , cinsel isteksizliği bitiriyor. Cinsel gücü ve isteği artırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

Yara, enfeksiyon ve egzamayı tedavi eder.
Stres ve depresyonu önler.
Baş ağrısını dindirir.
Sindirimi kolaylaştırır. Hazımsızlığı bitirir.
Mide bulantısına iyi gelir.
Bağırsakları temizler.
Kas ağrılarını keser.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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