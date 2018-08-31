2018 KYK burs başvurusu 2018 YKS sonuçlarından sonra vatandaşların gündeminde yerini aldı. KYK burs başvurusu ne zaman başlayacak merak edilmeye başlandı. Özellikle ailelerinden uzakta okuyacak olan öğrenciler için büyük önem taşıyan KYK burs başvurusu, KYK yurt başvurusu ne zaman konusu için açıklama geldi. İşte KYK bursları hakkında tüm detaylar...

Üniversite yerleştirme sonuçlarına göre tercih ettikleri üniversitelere yerleştirilmeyi bekleyen öğrenciler şimdi KYK burs ve yurt başvurularının ne zaman başlayacağını araştırıyor. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak? Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Sinan Aksu'nun işaret ettiği tarih şu şekilde...

KYK başvuruları üniversite öğrencilerinin gündeminin ilk sıralarında yer alıyor. Üniversite eğitimlerini sorunsuz bir şekilde sürdürmek isteyen vatandaşların sorguladığı KYK burs ve kredi başvurusu, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kabul edilecek. KYK burs ve kredi başvuruları ne zaman başlayacak konuları ve bunun yanında KYK yurt kaydı detayları merak ediliyor…