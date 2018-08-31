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'den uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak? 'da hava durumu nasıl?

Genel Müdürlüğü açıklaması yaptı. Yapılan son değerlendirmelere göre hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacak ancak , Ankara ve diğer illerimizde yarın sağanak yağış görülecek. İşte yurtta hava durumu...

Meteorolojiden son dakika hava durumu uyarısı! Bugün hava durumu nasıl olacak?
'den milyonları ilgilendiren uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü, ülke geneline ilişkin son tahmin raporlarını paylaştı. Meteoroloji tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; kıyıları, , , , ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor. İşte Meteoroloji'den ülke genelinde 'bugün hava durumu nasıl olacak?' sorusunun cevabı...

Meteoroloji'den milyonları ilgilendiren son dakika hava durumu uyarısı geldi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; yurdun kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Tokat, Erzurum, Kars ve Ardahan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği bir hava durumu tahmin ediliyor.



Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın ise genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Akdeniz kıyıları ile 'nde batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.


METEOROLOJİ'DEN SON HAVA DURUMU TAHMİNLERİ

Bazı illerde beklenen hava durumuyla günün en yüksek sıcaklıkları ise şöyle:

Ankara: Parçalı ve az bulutlu 32

: Az bulutlu 32

İzmir: Az bulutlu 34

Adana: Parçalı ve az bulutlu 36

: Az bulutlu 33

Antalya: Az bulutlu 32

: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 30

Trabzon: Parçalı yer yer çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 28

Erzurum: Az bulutlu ve açık, zamanla parçalı yer yer çok bulutlu, öğleden sonra yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı 29

: Az bulutlu ve açık 39

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  • 31 Ağustos 2018, Cuma 09:59
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