Diyarbakır'dan İstanbul'a giden otobüste skandal patlak verdi. İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet alan yolcular, otobüse bindi. Yolcular bir süre sonra araçtaki klimaların çalışmadığını fark etti. Sürücü ikaz edildi. Klima nedeniyle yolcularla tartışan sürücü öfkelendi. Otobüs şoförü, kendisiyle klima nedeniyle tartışan 15 İstanbul yolcusunu Şanlıurfa'nın Siverek İlçesi'nde otobüsten indirip yoluna devam etti. Yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden Diyarbakır'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
Klima yolda bıraktı
Diyarbakır’dan İstanbul’a giden otobüs şoförü, klima çalışmadığı için kendisini uyaran yolculara kızdı. 15 kişiyi Siverek’te indirip gaza bastı
Etiketler: Klima , İstanbul , Şanlıurfa , Diyarbakır
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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