Yol Durumu
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yolda bıraktı

’dan ’a giden otobüs şoförü, çalışmadığı için kendisini uyaran yolculara kızdı. 15 kişiyi Siverek’te indirip gaza bastı

Klima yolda bıraktı
Diyarbakır'dan 'a giden otobüste skandal patlak verdi. İstanbul'a gitmek için bir firmadan bilet alan yolcular, otobüse bindi. Yolcular bir süre sonra araçtaki klimaların çalışmadığını fark etti. Sürücü ikaz edildi. nedeniyle yolcularla tartışan sürücü öfkelendi. Otobüs şoförü, kendisiyle klima nedeniyle tartışan 15 İstanbul yolcusunu 'nın Siverek İlçesi'nde otobüsten indirip yoluna devam etti. Yolcular, mağdur olduklarını söyledi. Yeniden 'a dönmek için yakınlarını aradıklarını belirten yolcular, otobüs firması ve sürücü hakkında suç duyurusunda bulunacaklarını belirtti.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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