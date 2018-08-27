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Antibiyotik kullanmanın sağlığa zararı var mı?

Takvim Gazetesi yazarı Dr. bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...

Antibiyotik kullanmanın sağlığa zararı var mı?

32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duymaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Acaba menopoza mı giriyorum?

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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi 07:59
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