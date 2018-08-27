32 yaşında bayanım. 3 yıllık evliyim. 6 aydır eşime karşı istek duymaz oldum. Kafamı bir şeye takmıyorum. Acaba menopoza mı giriyorum?
Antibiyotik kullanmanın sağlığa zararı var mı?
Takvim Gazetesi yazarı Dr. Nafiz Karagözoğlu bugün köşesinde yazdığı yazıda yine okuyucuların sorularını cevapladı. İşte Karagözoğlu'na sorulan sorular ve yanıtları...
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