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Son dakika: 'da feci olay! 4 kişi hayatını kaybetti

'nın Bozova ilçesinde, akrabalar arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan silahlı kavgada, ilk belirlemelere göre 2'si kadın 4 kişi hayatını kaybetti.

Silahlar konuştu! 4 kişi hayatını kaybetti

Olay, akşam saatlerinde ilçenin Kızlar Mahallesi'nde meydana geldi. Akraba iki aile arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle tartışma çıktı. Tarafların yakınlarının da katılımıyla kısa sürede büyüyen tartışma kavgaya dönüştü.

Silahların da kullanıldığı kavgada ilk belirlemelere göre Şıhmüslüm Şahin (62), Şiho Şahin (65), Narin Şahin (25) ve Emine Şahin (60) yaşamını yitirdi, bazı kişiler ise yaralandı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda güvenlik ve sağlık görevlisi sevk edildi.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 21:13
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