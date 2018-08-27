Türk mutfağında önemli bir öğün olan kahvaltı sofraları hem göze hem damağa hitap ediyor. Peynir, zeytin, domates, salatalık ve reçelden oluşan kahvaltı vücuda sağlıklı bir hayat sunuyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayca Yılmaz Kaya, güne kahvaltı ile başlamanın, sağlıklı beslenmenin ve kilo kontrolü sağlamanın ilk adımı olduğunu vurguluyor. Yetersiz ve dengesiz beslenme kişilerde dikkat dağınıklığı, saç dökülmesi, kas güçsüzlüğü, baş ağrısı gibi yaşam kalitesini olumsuz yönde etkileyen durumlara neden oluyor. Diyetisyen Kaya, "Kahvaltı yapan bireyler, özellikle şeker hastaları kan şekeri dengesi sağlandığı için bir sonraki öğüne çok aç girmemiş olurlar. Sağlıklı beslenmek için 3 ara, 3 ana öğün tüketilmelidir. Öğün atlandığında özellikle kan şekeri düşmesi sebebiyle vücudunuzun ihtiyacından daha fazla besin tüketmenize sebep olacaktır. Çeşitli beslenmeye önem vermeliyiz" bilgisini veriyor.
Kahvaltıyla diyabetten korkma!
Etiketler: kahvaltı
- 27 Ağustos 2018, Pazartesi
- Gazete
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