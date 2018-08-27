Hayati şans!

İzmir Selçuklu'da yaşayan Vasfiye Bilmişoğlu (44) 18 yıl önce böbrek yetmezliğine yakalandı. Teşhisten yalnızca üç ay sonra annesinin böbreğiyle hayata bağlandı. Üç yıl önce de üçüncü çocuğuna hamile kaldı. Doktorları, böbrek nakli olduğu için doğumun riskli olduğunu açıkladı. Bilmişoğlu oğlu ise çocuğunu sağlıklı bir şekilde dünyaya getirmeyi başardı. Ancak böbrek değerleri arttı. Yeniden diyalize başladı. Nakledilen böbreğinin fonksiyonları da üç ay önce duruca, yeniden nakil için Ulusal Organ Nakli Bekleme Listesi'ne başvuru yaptı.
ORGANLARI GÖMMEYİN
Mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği, Vasfiye Bilmişoğlu'na nakledildi. Unutamayacağı bir bayram hediyesi aldığını belirten Bilmişoğlu, şunları söyledi: "Ben şanslı bir hastayım. 3 ay içinde 2. böbrek kadavradan bana nakledildi. İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Hastalar hiç umutsuzluğa kapılmasınlar neye inanırlarsa o gerçekleşir."
ORGANLARI GÖMMEYİN
Mutlu haber, bayramın ilk günü Denizli'den geldi. Beyin ölümü gerçekleşen bir hastanın böbreği, Vasfiye Bilmişoğlu'na nakledildi. Unutamayacağı bir bayram hediyesi aldığını belirten Bilmişoğlu, şunları söyledi: "Ben şanslı bir hastayım. 3 ay içinde 2. böbrek kadavradan bana nakledildi. İlk böbrek ise annemden nakledilmişti. İnsanların duyarlı olmasını istiyorum. 'Caiz değildir' diyerek organlarını mezara gömmesinler. Organ bekleyen hastalara umut versinler. Hastalar hiç umutsuzluğa kapılmasınlar neye inanırlarsa o gerçekleşir."
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