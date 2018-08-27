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Çember daraldı!

’da Türk Boksör ’i öldürdüğü belirlenen ’e emri kimin verdiğinin anlaşılmak üzere olduğu ortaya çıktı. Oklar ’lı boksör ’i gösteriyor

Çember daraldı!
Hamburg kentinde 23 Haziran 2017'de ortadan kaybolduktan sonra 21 Temmuz'da cesedi bulunan genç boksör Tunahan Keser'in (22) ölüm emrini verenler için çember daralmaya başladı. Alman polisinin, Tunahan Keser'i öldürmesi için para alan Frank Lindner'in ilişkilerini masaya yatırdığı ve cinayete kimlerin azmettirmiş olabileceği konusunda çalışmalar yaptığı öğrenildi. Göğsünde Osmanlı tuğrası dövmesi bulunan ve 'da Türkler arasında çok sevilen, talihsiz genç Türk boksör Tunahan Keser'in ölüm emrini veren kişinin 'lı boksör İsmail Özen olduğu iddiaları daha da güçlendi. Almanya'nın önde gelen milyarderi Michael Otto'nun kızı ile nişanlı olan Özen'in açıklama yapması avukatları tarafından yasaklandı.



GEVOR SÖYLEDİ
Özen'in gözaltına alındıktan sonra serbest kalmasını sağlayan kişinin de Michael Otto olduğu iddia edildi. Keser'in menajeri Gevor, "Tunahan'ı öldürenleri biliyorum. Onlardan korkmuyorum. İsmail Özen bu işin içinde" dedi.

MEVLÜT YÜKSEL
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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