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Aşka

Aşka biberiye
Cinsel hayatında sorun yaşayanların imdadına şifalı bitkiler yetişiyor. Bu bitkiler arasında kuşdili, bilinen diğer adıyla biberiye öne çıkıyor. Birçok hastalığa iyi gelen afrodizyak etki ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...

tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kılcal damarları açar.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğer hastalıklarını engeller.
Sinirleri uyarır ve güçlendirir.
Mide ve bağırsakları korur.
Safra salgısını artırır.
İdrar söktürücüdür.
Etkili bir toniktir.
Cildi güzelleştirir.
Saç dökülmelerini önler.
Kas larını, siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
Romatizma ağrılarını azaltır.
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  • 27 Ağustos 2018, Pazartesi
  • Gazete
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