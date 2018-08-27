Aşka biberiye

Cinsel hayatında sorun yaşayanların imdadına şifalı bitkiler yetişiyor. Bu bitkiler arasında kuşdili, bilinen diğer adıyla biberiye öne çıkıyor. Birçok hastalığa iyi gelen biberiye afrodizyak etki ile cinsel gücü ve isteği artırıyor.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kanser tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kılcal damarları açar.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğer hastalıklarını engeller.
Sinirleri uyarır ve güçlendirir.
Mide ve bağırsakları korur.
Safra salgısını artırır.
İdrar söktürücüdür.
Etkili bir toniktir.
Cildi güzelleştirir.
Saç dökülmelerini önler.
Kas ağrılarını, siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
Romatizma ağrılarını azaltır.
Diğer faydaları ise şöyle sıralanıyor...
Kanser tümörlerinin ve vücuttaki yağ bezelerinin zamanla eriyerek kaybolmasını sağlar.
Kan dolaşımını hızlandırır.
Kılcal damarları açar.
Hazımsızlığı bitirir.
Karaciğer hastalıklarını engeller.
Sinirleri uyarır ve güçlendirir.
Mide ve bağırsakları korur.
Safra salgısını artırır.
İdrar söktürücüdür.
Etkili bir toniktir.
Cildi güzelleştirir.
Saç dökülmelerini önler.
Kas ağrılarını, siyatik ve nevraljiyi hafifletir.
Romatizma ağrılarını azaltır.
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