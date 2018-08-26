Megavahşet!

İstanbul'da dün tüyler ürperten bir cinayet işlendi. Korkunç olay sabah saatlerinde İstiklal Caddesi'nde meydana geldi. Eli bıçaklı bir gaspçı, Esra A. adını kullanan travestinin parasını çalmaya yeltendi. Saldırıya uğrayan Esra A. ise direndi. Cep telefonu ve bir miktar parayı alan gaspçı ise kendisine karşı koyan Esra A.'nın boğazını kesti. Ardından arkasına bile bakmadan olay yerini terk etti. Çığlık seslerini duyan vatandaşlar ise 112 Acil'e ve polise haber verdi. Kısa sürede olay yerine giden sağlık ekipleri, Esra A.'nın hayatını kaybettiğini belirledi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ise çevrede ve apartmanda delilleri inceledi. Vahim haberin duyulmasının ardından Esra A.'nın arkadaşları da olay yerine gitti. Şoke olan dostları sinir krizleri geçirdi. Esra A.'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekiplerinin, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
BİR KİŞİ GÖZALTINDA
Olay yerine güvenlik şeridi çeken polis ekipleri ise çevrede ve apartmanda delilleri inceledi. Vahim haberin duyulmasının ardından Esra A.'nın arkadaşları da olay yerine gitti. Şoke olan dostları sinir krizleri geçirdi. Esra A.'nın cesedi cumhuriyet savcısının incelemelerinin ardından cenaze aracına konularak Yenibosna'daki İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi. Çevredeki kameraları inceleyen polis ekiplerinin, olayla ilgili bir kişiyi gözaltına aldığı öğrenildi.
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