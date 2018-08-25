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: Yüksek gerilim kabloları kalabalığın üstüne düştü!

Kurtalan ilçesindeki bir düğünde meydana gelen olayda, kopan kabloların kalabalığın üzerine düşmesi üzerine, 2'si ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı

Yüksek gerilim kabloları kalabalığın üstüne düştü!

'te düğünde ateşlenen silahlardan dolayı kopan yüksek gerilim kabloları kalabalığın üzerine düştü; 2'si ağır, 6 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Kurtalan ilçesinde Kayabağlar Beldesinde düzenlenen düğünde bazı kişiler uzun namlulu silahlar ve tabancalarla havaya ateş açtı. Ateşlenen silahlardan çıkan mermiler, düğün alanının üzerinden geçen yüksek gerilim hattı kablolarına isabet etti. Kopan kablolar kalabalığın üzerine düştü.

Elektrik akımına kapılan 2'si ağır, 6 kişi yaralandı. Yaralılardan 2'si Siirt Devlet Hastanesine 4'ü Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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  • 25 Ağustos 2018, Cumartesi 22:49
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