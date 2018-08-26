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Son dakika: 'den yağış uyarısı! 26 Ağustos 2018 Pazar

Genel Müdürlüğü'nden yapılan son dakika uyarılarına göre yurdun bazı bölgelerinde havanın yağışlı olacağı bildirildi. Kurban Bayramı sonrası iş başı yapacak olan vatandaşlar ile ilgili son tahminleri merak ederken, özellikle yurdun batı kısımları sağanak yağışa karşı uyarıldı. İşte hava durumu tahminleri...

Kurban Bayramı tatili boyunca güneşli bir havanın olduğu birçok ilde yarından itibaren yeni bir yağışlı hava dalgası bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son güncel hava durumu tahminlerine göre yarın, Marmara Bölgesi civarını etkileyecek yağışlar, salı ve çarşamba günü Marmara ve Ege'nin büyük bölümünü etkileyecek. Peki İstanbul başta olmak üzere Ankara, İzmir, Antalya ve Konya başta olmak üzere diğer illerde hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji güncel hava durumu raporu ve güncel meteorolojik gelişmeler takvim.com.tr'de.

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  • 26 Ağustos 2018, Pazar 09:39
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